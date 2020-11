Tout sur ce que Trump et sa femme gagneront à la retraite s’il n’est pas réélu

Donald Trump, en tant qu’ex-président, aura le droit de percevoir une pension et d’autres avantages fixés par le Former President Act.

Donald Trump va-t-il faire ses adieux à la Maison Blanche ? S’il n’est pas réélu, le fait d’avoir exercé les fonctions de président lui permettra de toucher une retraite plutôt confortable.

Ce droit n’est pas récent. Il est défini par le “Former President Act” datant de 1958. Cette loi fédérale définit les droits des ex-présidents. Leurs anciennes fonctions leur permettent de bénéficier de frais de voyage, de personnels mais aussi de bureau, de sécurité (mise à disposition des services secrets) ou encore d’une assurance maladie.

A cela s’ajoute le versement d’une pension annuelle à vie.

Le montant de cette pension est fixé chaque année par le Congrès. Il est établi par rapport à la rémunération de base des ministres et est indexé selon l’inflation. En 2020, le montant versé a été fixé à 210.700 dollars (17.500 dollars par mois), soit plus de 180.000 euros.

Les conjoints bénéficient aussi d’une pension à vie dont le montant avoisine 20.000 dollars par an, soit 17.000 euros. Pour les deux, cette pension commence à être versée le jour où le nouveau président est officiellement investi.

Pour ce nouveau mandat, l’investiture devrait avoir lieu en janvier 2021. Les ex-locataires de la Maison Blanche ne perçoivent pas cette somme uniquement dans le cas où ils seraient démis de leur fonction. Ils peuvent aussi toucher cette retraite même s’ils démissionnent.

Ces avantages cumulés pour la retraite, la sécurité, les frais de voyage… représentent en moyenne un million de dollars et par président. Une somme qu’il a été question de réduire il y a quelques années. En effet, en novembre 2017, le républicain Jody Hice a présenté au Congrès un texte visant à plafonner à 500.000 dollars par an le budget dépensé pour les ex-présidents américains et à 200.000 dollars par an pour la pension.

Le texte a été adopté à l’unanimité par la Chambre et devait passer ensuite au Sénat. Mais depuis, plus rien. “Il y a une version du texte de la Chambre au Sénat. C’est la marche à suivre au Congrès : un texte, pour être adopté en tant que loi, doit être proposé dans des versions spécifiques, l’une à la Chambre, l’autre au Sénat, détaille Marie-Christine Bonzom, politologue, spécialiste des États-Unis.

Les deux sénateurs qui proposent la version du texte adopté à la Chambre en parlent, mais pour le moment, ce n’est visiblement pas une très grande priorité”, ajoute-t-elle. Donc s’il perd cette élection, Donald Trump ne sera pas concerné par ce plafonnement.

Si l’on compare avec la situation en France, les ex-présidents américains sont moins vernis en matière de retraite. Ainsi, lorsqu’un Président quitte l’Elysée, il perçoit une retraite de 6.200 euros brut mensuels.

Et s’il décide de siéger au Conseil constitutionnel, ce que lui permet son statut d’ancien président, il perçoit 13.500 euros en plus par mois. Sans prendre en compte tous les frais annexes (transport, secrétariat, sécurité…), cela représente 19.700 euros par mois contre 17.558 dollars (15.000 euros) pour les ex-présidents américains.