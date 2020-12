«Tout le monde t’aimait», Davido souffre après la perte de son garde du corps personnel

Davido à nouveau en deuil. Le chanteur nigérian s’est rendu sur les réseaux sociaux pour pleurer la mort de son garde du corps personnel, Tijani Olamilekan alias TJ.

Partageant des photos de TJ décédé aux premières heures du mardi matin 8 décembre 2020 après avoir lutté contre une courte maladie sur sa page Instagram, Davido a raconté de bons souvenirs de lui et de TJ.

Le chanteur a raconté comment TJ était là pour lui quand il avait tort et l’a défendu et selon lui, tout le monde aimait TJ.

Il a écrit, «S’il vous plaît dites-moi que je rêve… mon Tj est parti? Que faire sans toi oncle Tj ehn… 11 ans tu as tout fait pour moi .. mets-moi devant toi à tout moment .. toutes les fois je ne voudrais pas me réveiller pour un spectacle ou un vol tu me porterais comme un bébé dans la voiture… peu importe ce que j’ai fait bien ou mal tu étais là pour moi… pour me permettre de dépenser de l’argent parfois nah problème .. à chaque fois ‘David ne t’inquiète pas, j’utiliserai ma carte’ .. tu étais un si gros personne avec un cœur de bébé… tout le monde t’aimait… je veux me réveiller tard pour un spectacle pour que tu reviennes me porter… je ne sais même pas ce que je tape mec… RIP ONCLE TIJANI… fatigué d’être» FORT»