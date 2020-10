«Tout le monde doit combattre» : les volontaires arméniens affluent vers le Haut-Karabakh

De nombreux Arméniens ont décidé de prendre les armes, alors que les combats s’intensifient ces derniers jours sur le front du Nagorny Karabakh, où au moins 286 morts sont à déplorer.

Devant les hauts murs du centre de recrutement d’Erevan, la capitale arménienne, jeunes et vieux attendent, un sac à la main. Accompagnés de leurs familles, ils veulent partir combattre l’armée azerbaïdjanaise sur le front du Nagorny Karabakh.

«Je suis venu comme volontaire pour combattre pour notre pays. L’âge n’est pas un critère, tout le monde doit s’unir car notre ennemi a des mercenaires et a recruté une armée», lance Karen Nazarian, 44 ans, qui a combattu dans les forces spéciales dans les années 1990 durant une première guerre pour le contrôle de cette région séparatiste.

Devant la grille, certains disent au revoir en les enlaçant à leurs parents et amis. D’autres attendent un barda militaire à la main, d’autres encore vérifient leurs documents. C’est le cas de Hamlet Hovsepian, 31 ans, lutteur sportif arménien venu de Strasbourg, dans l’Est de la France, où il vit depuis 17 ans. Il n’a rien dit à sa famille.

«Quand j’ai appris que (les Azerbaïdjanais) avaient attaqué, j’ai décidé de venir», explique-t-il, ajoutant que «beaucoup» d’Arméniens de France ont fait le même choix. Avec lui, il a apporté des fonds récoltés par la diaspora pour participer à l’effort de guerre.

Comme beaucoup d’Arméniens, il considère que les hostilités débutées le 27 septembre sont un stratagème de la Turquie, qui soutient l’Azerbaïdjan dans son aventure militaire au Nagorny Karabakh.

«On va aller jusqu’au bout, on ne va pas se laisser faire ni laisser les Turcs faire un deuxième génocide», lance-t-il, se disant prêt à tout pour combattre. «J’espère qu’ils vont me prendre. Je sais que ça va être difficile car je n’ai pas fait l’armée, mais je suis même prêt à balayer le sol pour aider nos soldats là-bas», ajoute Hamlet: «Je vais les supplier pour qu’ils me prennent».

«Nous sommes une petite nation et nous n’avons pas d’autre alternative que gagner, c’est pourquoi tout le monde doit combattre» Un officier arménien

«Peur de personne»

Les combats entre forces arméniennes et l’armée azerbaïdjanaise ont monté en intensité ces derniers jours, marqués notamment par le bombardement de la capitale de la région séparatiste, Stepanakert. Des bilans partiels font état de 286 morts et aucun des deux camps ne semble avoir pris un avantage déterminant.

«C’est la guerre là-bas, nous nous battons toujours», raconte Andranik Ghaladjian, un officier de 47 ans d’une célèbre unité militaire arménienne, revenu du front dans la nuit. «Nous sommes une petite nation et nous n’avons pas d’autre alternative que gagner, c’est pourquoi tout le monde doit combattre», explique-t-il.

«Même maintenant, nous avons des jeunes gens qui viennent pour s’engager». L’officier en est certain: à Stepanakert, ravagée par les bombardements, «même s’ils détruisent tous les bâtiments, ils ne casseront pas notre détermination».

A Goris, ville arménienne située près de la frontière avec le Nagorny Karabakh, des soldats attendent le départ de leur convoi en partageant des rires et des cigarettes, d’ores et déjà armés et en uniforme de combat. Dans l’un des autocars, un prêtre prononce une prière, crucifix à la main, et bénit les militaires installés dans les sièges.

En route vers le front, ils entonnent des chants patriotiques et des slogans en posant pour les photos, souriants et poing levé. «Lorsque l’armée m’a appelé, j’étais sur place six minutes plus tard. Et là, je suis en route pour aller protéger ma patrie», déclare Artour, lieutenant réserviste, une Kalachnikov en main.

A Erevan, une autre recrue, Karen Nazarian, est encore plus catégorique: «Nous sommes sans peur. Nous n’avons pas peur de la Turquie. Nous n’avons peur de personne en ce monde».

Avec AFP