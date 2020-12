Togo : un préfet limogé pour une affaire de sextape

Au Sénégal, une mère célibataire est poursuivie pour interruption volontaire de grossesse et risque un an de prison dont trois ferme. C’est ce qui ressort du verdict du tribunal des flagrants délits de Dakar, ce jeudi 10 décembre 2020.

D’après nos confrères sénégalais, R. D. est caissière dans une entreprise appartenant à un chinois. En couple avec son employé et mise enceinte par celui-ci, cette dernière se serait fait avortée par O. N., infirmier à la retraite âgé de 75 ans.

En effet, rapportent nos sources, R. D. a fait appel au service de cet infirmier non seulement pour ne pas perdre son boulot mais aussi et surtout du jugement de la société étant donné qu’elle est déjà mère célibataire.

Interpellée et placée sous mandat de dépôt, R. D. risque une peine d’un an dont trois mois ferme. Quant à l’infirmier O. N., il encourt deux ans d’emprisonnement ferme et d’une amende de 200 000 FCFA.