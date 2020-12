Togo : un gendarme tue un civil et se donne la mort

En Russie, un môme a été tué par ses grands-parents et jeté ensuite dans un four parce qu’il pleut trop et ses pleures deviennent agaçants.

En effet, les parents Maria et Dmitry respectivement âgés de 20 ans et 25 ans avaient confié leur fils Dima de 2 ans à leurs parents. Ces derniers qui sont sensés de prendre soin de leur petit fils ont préféré finir avec lui parce qu’il leur portait la poisse.

En réalité, ils étaient aussi ivres. Les grands-parents, âgés de 52 et 48 ans, étaient tous deux «très ivres», ce qui les auraient poussé à commettre cet acte d’après Plohie Novosti.

Les parents dévastés, de retour à la maison n’ont trouvé que les vêtements de leur fils Dima. Ils ont découvert ses restes jetés à l’extérieur de la maison dans la neige, selon les forces de l’ordre en Russie.

Une déclaration du Comité d’enquête russe (IC) dans la région de Kemerovo a déclaré: «Ils ont localisé les vêtements du petit garçon dans la maison, mais pas lui. Les grands-parents étaient tous les deux en état d’intoxication alcoolique forte. À côté de la maison, les parents ont trouvé le corps de leur fils dans la neige et ont appelé les enquêteurs de l’IC et de la police locaux. Une analyse médico-légale établira la raison exacte du décès du petit garçon.»