Togo : téléphone au volant, un conducteur perd le contrôle et tue 3 écoliers

Alors qu’ils se rendaient à la maison après les cours, trois écoliers ont trouvé la mort dans un accident de circulation, rapporte le site « flambeaudesdémocrates.com ». Le drame s’est produit, ce lundi 4 janvier 2020, à Lomé, plus précisément à Légbassito, non loin du Camp.

D’après les témoignages rapportés par le média, un conducteur de marque « Toyota Corolla » téléphone au volant, a perdu le contrôle de son vehicule et ramasse, sur les trottoirs, trois écoliers, au retour des classes. Malheureusement, ces derniers ont rendu l’âme, après cet accident mortel.

« Choqués et meurtris par le déroulement des faits, les riverains, très en colère, ont voulu faire la peau au conducteur indélicat. Mais ce dernier n’a eu la vie sauve que grâce à l’intervention, in extremis, des éléments du Camp FIR, aux encablures desquelles se sont déroulés les faits. » , rapportent nos confrères de flambeaudesdémocrates.com. Mais pour sa part, le mis en cause

soutient que le volant lui aurait échappé des mains.

Ce drame interpelle les conducteurs de moto ou de véhicule sur la nécessite de respecter le code de la route en l’occurrence le non-usage du téléphone au volant afin d’éviter des situations désastreuses comme celle-ci qui arrache à l’affection de leurs parents, ces trois enfants.