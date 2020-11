Togo : le rappeur Doc Farel recouvre sa liberté (photo)

Beaucoup de choses ont changé au cours des cinq années écoulées depuis la sortie de la mixtape 2015 de Lil Wayne No Ceilings 2. Et avec la baisse d’aujourd’hui de la troisième entrée de la série adorée par les fans, il n’est pas euphémère de dire que le battage médiatique est élevé.

La nouvelle bande a été exclusivement annoncée par Complex plus tôt cette semaine, Weezy expliquant pourquoi le moment était venu de ramener la franchise No Ceilings.

«Le jeu de mixtape semblait être un art en voie de disparition et comme je suis l’un des pionniers du métier, et qu’il a joué un si grand rôle dans ma carrière, j’ai senti qu’il était juste de le ressusciter», a déclaré Wayne. «De plus, c’est beaucoup de chansons ici que je voulais tuer à ma façon!»

Le projet s’étend sur 20 titres et comprend des apparitions d’invités de Drake, Young Thug, Jay Jones, Cory Gunz, etc. La tracklist a été confirmée par le KP de DatPiff vendredi soir, quelques heures seulement avant la sortie de No Ceilings 3.

Pour la bande hébergée par DJ Khaled, Weezy a enrôlé un trio d’artistes – gz.jr, ABH et le créateur original de l’ oeuvre No Ceilings HustleGrl – pour trois prises différentes de la pochette.

Pour reprendre les mots de Khaled, ce projet a été l’occasion pour lui et Weezy de prendre «le putain de plafond» de leur grandeur.

Au sommet de cette année, Wayne-puis Fraîchement une tournée 2019 co-tête d’ affiche avec blink-182 sorti son Tha Carter V suivi funéraire. Plus récemment, Wayne a fait l’objet d’intenses critiques pour son approbation pré-électorale du POTUS désormais sortant Donald J. Trump.

Les fans étaient initialement convaincus que la bande arriverait à minuit, bien que cela se soit finalement avéré ne pas être le cas. Vendredi après-midi, Khaled a encore taquiné l’arrivée imminente de la bande avec un autre extrait de chanson par le biais d’une vidéo au bord de la piscine mettant en vedette Fat Joe:

Le premier No Ceilings, quant à lui, a fait son chemin vers Spotify et d’autres services de streaming dans une version raccourcie de 12 pistes plus tôt cette année.