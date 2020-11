Togo : le parlement en deuil

Au Togo, le troisième vice-président de l’Assemblée nationale, Ablom Kouassi André Johnson n’est plus. Il est passé de vie à trépas, samedi à l’âge de 72 ans.

Élu député à l’issue des élections législatives de 2018, Ablom Kouassi André Johnson était devenu le doyen d’âge du Parlement. D’après les médias locaux, le décès de l’ancien ministre de l’environnement est survenu après une courte maladie.

Très touchée par cette triste nouvelle, la représentation nationale a salué la mémoire « d’un homme dont les qualités professionnelles et personnelles suscitent l’admiration de tous, un homme au tempérament chaleureux et généreux » de même que son engagement et son dévouement inépuisables pour l’intérêt national.

Par ailleurs, le parlement togolais présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et aux proches de l’illustre disparu.

Proche de Gilchrist Olympio, le leader de l’Union des forces de changement (UFC), Ablom Kouassi André Johnson était opposé à l’accord de gouvernement passé entre ce dernier et Faure Gnassingbé en 2010. Ensemble avec d’autres cadres du parti, ils ont quitté l’UFC pour former l’Alliance nationale pour le changement (ANC). Quelques temps après, il reviendra sur sa décision et sera nommé ministre de l’Environnement en 2013. Il occupera ce poste jusqu’en janvier 2019.