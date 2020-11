Togo : le ministre Akodah Ayewouadan met en garde les médias d’État

Au Togo, le gouvernement met en garde les professionnels des médias contre la réception des per diem lors des couvertures médiatiques. C’est ce qui ressort de la note de service du ministre de la Communication et des Médias Prof. Akodah Ayewouadan adressée, vendredi 20 novembre, aux responsables des médias d’Etat.

« Il m’a été rapporté, de façon constante, que certains journalistes reporters, techniciens et cameramen des médias d’Etat exigeraient de l’argent sur le terrain auprès des institutions, ministères et organismes publics et privés, en contrepartie du traitement des reportages pour lesquels ils ont été sollicités », fait savoir le ministre de la Communication et des Médias, Prof. Akodah Ayewouadan.

Pour l’autorité ministérielle, ces pratiques n’honorent pas la profession du journalisme et violent surtout l’article 6 du code de déontologie des journalistes du Togo. C’est pourquoi, il met en garde les professionnels des médias concernés.

« Tout journaliste reporter, cameraman ou preneur de son qui se retrouverait dans cette situation s’expose à la rigueur des textes de la fonction publique togolaise », prévient Akodah Ayewouadan.

Il invite ainsi les uns et les autres à exercer leur métier conformément aux textes qui régissent la corporation.