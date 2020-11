Togo : le gouvernement en guerre contre des taxes fantaisistes imposées dans certaines communes

Au Togo, le gouvernement est en guerre les taxes fantaisistes imposées par certains maires dans leur commune.

Dans une note de service publiée, vendredi, adressée aux maires des communes concernées, le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadowa Boukpessi invite ceux-ci à se conformer aux recommandations des assises de Kara.

Conscient des difficultés qu’éprouvent les citoyens en général et les commerçants en particulier à cause de ces taxes fantaisistes créées par certains élus communaux, l’autorité de tutelle souligne que les taxes non approuvées sont désormais nulles et de nul effet.

«Je tiens à vous rappeler que les diverses taxes non approuvées par le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires et le ministre de l’Economie et des Finances ne sont pas applicables», a insisté Payadowa Boukpessi.

Par ailleurs, il rappelle que les taxes en cours d’imposition dans certaines communes sur le soja et autres produits assimilés sont frappées de nullité.

Signalons qu’au cours des débats de la grande rencontre des maires tenue le 14 novembre 2020, au palais des congrès de Kara, il leur a été montré la nécessité de se conformer scrupuleusement aux dispositions législatives et réglementaires en matière de mobilisation des ressources financières des collectivités locales.