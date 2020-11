Togo : Faure Gnassingbé pleure le décès d’un autre proche collaborateur

Au Togo, le gouvernement a interdit, mardi, la manifestation des 7 partis de la Dynamique Mgr Kpodzro (DMK) prévue pour le samedi 28 novembre 2020 à Lomé.

La manifestation publique et pacifique projetée par Brigitte Adjamagbo-Johnson et ses camarades de la Dynamique Mgr Kpodzro (DMK) n’aura pas lieu. Pour le ministre en charge de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires, Payadowa Boukpessi, cette marche n’a pas pris en compte les dispositions prévues dans la nouvelle loi sur les manifestations publiques au Togo. Il est surtout reproché aux organisateurs d’avoir choisi plusieurs itinéraires pour leur marche, alors que la nouvelle loi n’autorise qu’un seul.

« En effet, l’article 9-1nouveau de la loi N°2019-010 du 12 août 2019 modifiant la loi N°2011-010 du 16 mai fixant les conditions d’exercices de la liberté de réunion et de manifestations publiques et pacifiques dispose que dans le cadre des réunions ou manifestations pacifiques publiques, l’itinéraire comporte un seul point de départ, un seul tronçon de route et un seul point de chute. Or dans le cadre de votre marche vous avez retenu pour le même objet et même jour, quatre points de départ et quatre tronçons différents, au mépris des dispositions légales », a répondu le ministre Boukpessi aux responsables de la DMK.

Même certains tronçons choisis dans le cadre de cette marche posent problème. A en croire le ministre, la nouvelle loi en vigueur interdit les manifestations sur certains axes et zones, à l’instar de Deckon.

Par ailleurs, Payadowa Boukpessi justifie sa décision par le contexte actuel caractérisé par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Selon lui, une marche ne pourra pas permettre le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement.