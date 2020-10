Timmss : «Je ne me sens pas sous pression parce que je travaille à perpétuer son héritage»

L’acteur, Sambasa Nzeribe, est déterminé à se tailler une place dans Nollywood. Et dans une interview avec Sunday Scoop, il a expliqué pourquoi il aimait jouer des rôles difficiles.

«À un moment donné de ma carrière, il me semblait que j’étais stéréotypé, mais cela ne se produit plus. J’avais l’habitude de dire avec confiance à mes amis et aux membres de ma famille que je ne pouvais pas être stéréotypé. Ma première introduction à la musique et au théâtre ne le permettait pas.

J’ai de la musique en moi et j’y arriverai certainement. En tant qu’acteur, je suis plus soucieux de me connecter aux histoires et aux personnages que je joue. Je le fais si bien que de nombreux producteurs veulent cette même «épice» et «énergie» sur leurs projets.

Un fan a récemment commenté sur les réseaux sociaux que les personnages du village me convenaient le plus. Elle faisait référence à certains de mes films empreints de romance, de passion et de drame, qui se situaient dans des villages. J’ai souri et montré le message à mon frère,

«Je ne suis pas gêné d’être stéréotypé. En fait, cela fait un moment que je n’ai pas agi comme un personnage dur. Je suis peut-être considéré comme l’un des meilleurs, mais j’ai récemment joué des rôles plus passionnés. En tant qu’artiste, je me donne à fond, quel que soit le rôle que je dois jouer. J’entre et je ne regarde pas en arrière. J’essaye constamment de me surpasser.»