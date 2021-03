Thomas Tuchel : «Je suis vraiment très heureux»

Selon les informations de Mundo Deportivo, le jeune prodige du FC Barcelone se trouve dans le collimateur des Reds Devils et du Leipzig.

Ilaix Moriba, le jeune joueur hispano-guinéen est en train de faire ses preuves à Barça. Ses débuts sous la tunique catalane met à peu près Ronald Koeman en confiance qui ne doute pas de le lancer si l’occasion se présente. Et déjà, il plaît à certains clubs de l’Europe.

Selon Mundo Deportivo, Manchester United et le RB Leipzig suivraient de près la situation du jeune milieu de terrain hispano-guinéen, dont le contrat expire dans un an et demi.

Mais d’après le quotidien catalan, Moriba n’envisage pas de quitter le Barça, d’autant qu’il se sent davantage important aux yeux de son entraîneur Batave.