Thierry Henry a été humilié par une autre légende française et a réagi avec ce geste inattendu

L’ancien joueur, devenu entraîneur-chef, a été humilié par cet attaquant français et sa réaction a été inattendue.

Thierry Henry est l’un des attaquants français les plus connus de tous les temps. La carrière professionnelle de la légende a commencé à Versailles et l’a ensuite fait jouer dans certains des meilleurs clubs européens, comme le FC Barcelone, la Juventus ou l’Arsenal. Beaucoup pensent qu’en raison de ses conditions et de ses capacités, il était le meilleur représentant de son pays à avoir jamais joué au football.

Mais après tant d’années, un nouvel attaquant français apparaît et semble contester les records d’Henry. Il s’agit de Karim Benzeman, l’attaquant du Real Madrid qui marque l’histoire de son pays en jouant pour l’une des équipes les plus importantes du monde. Il y est arrivé en 2009, après avoir quitté l’Olympique de Lyon, et n’est jamais reparti.

Le Real Madrid a joué ce dimanche contre Eibar pour la Liga gagnant 3-1 avec un but marqué par Benzema. Avec son objectif, le non. 9 est désormais le joueur français avec le plus de buts dans les cinq premières ligues européennes.

Il a marqué 176 pour remporter le record, tandis que Henry, qui était jusqu’à présent celui qui avait marqué le plus, en avait 175.

Étonnamment, Henry n’a publié aucun message sur les réseaux sociaux pour féliciter son compatriote d’avoir dépassé son record et beaucoup ont dit que c’était dû à sa tristesse d’avoir perdu la marque de tous les temps.

Benzema a marqué ces buts tous pour le Real Madrid, car ceux de Lyon ne comptent pas pour cette marque, tandis que Henry l’a fait pour la Juventus, Arsenal et le Barça.