Thiago Silva évoque la différence entre la Serie A, la Ligue 1 et la Premier League

Ce lundi en conférence de presse, le redoutable défenseur brésilien a usé de ses expériences pour établir une comparaison entre la Serie A, la Ligue 1 et la Premier League. Des championnats qui font partie de sa carrière.

Du FC Porto, passant par le Dinamo Moscou, Fluminense, l’AC Milan, le PSG, et atterri finalement à Chelsea, Thiago Silva a fait du parcours. Au cours de son périple, il a observé avec attention chaque championnat. Ce qui lui permet aujourd’hui de se faire un avis sur les différents championnats côtoyé.

«J’ai eu un gros apprentissage en Italie. Selon moi, c’est l’une des meilleurs écoles pour les défenseurs. Après, il y a le championnat français, qui est un peu plus physique et un peu plus fort. Même si le PSG a une forte domination sur ses adversaires, on jouait de manière plus exposée parce qu’il fallait prendre des risques. Quant au championnat anglais, après les deux matches que j’ai joués, ça donne mal à la tête. C’est du jeu aérien à tous les instants, un rythme de jeu très élevé», a-t-il déclaré.