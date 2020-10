Tentions en Côte d’ivoire : Didier Awadi tacle sévèrement Alassane Ouattara

L’artiste chanteur S. Kelly n’est pas en odeur de sainteté avec le pouvoir Ouattara. Sa page Facebook a été fermée pour l’empêcher d’influencer la présidentielle du 31 octobre. C’est l’artiste lui-même qui fait la révélation dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.



S kelly est dans le pétrin. Son principal outil de communication a été fermé. En effet, «L’Oiseau de Dieu» a révélé dans une vidéo que sa page Facebook a été bloquée. Il décline ainsi toute responsabilité quant aux publications sur la page.



«Ma page Facebook a été fermée. Je ne suis pas idiot. Je sais très bien que c’est à cause des élections que les gens ont fermé ma page. Je ne sais pas si les gens pensent que j’allais me mêler de cette histoire. Je ne sais pas qui l’a fait mais ma page est fermée. Les gens pensent sûrement que j’allais dire des choses pendant les élections. Moi je n’avais même pas cette intention. Moi je voulais que vous laissiez ma page pour me permettre de déstresser ceux qui seront stressés. Quand les gens vont commencer à tirer de gauche à droite, qui va faire rire le peuple», s’est-il demandé.

«Ma page est fermée. Je vous le dis dès maintenant pour ne pas que quelqu’un prenne ma page pour faire de la récupération politique, pour ne pas que quelqu’un prenne ma page pour faire n’importe quoi. Ma page est fermée. Donc, vous n’allez rien entendre de moi jusqu’à ce que vos problèmes en Côte d’Ivoire finissent», a t-il juré.

Sur les traces de Douk Saga?

«Vous savez très bien que je suis sorti de la prison il n’y a pas très longtemps. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je ne prends pas le premier vol pour rejoindre l’Allemagne. Mais le rôle qu’a joué Douk Saga en 2002, c’est le même rôle que je joue maintenant…C’est-à-dire comment diminuer les souffrances; comment faire en sorte que les gens ne cultivent pas la haine; comment faire pour que les gens ne s’entretuent pas… On était là au début; on sera là à la fin; on va déstresser les gens et faire en sorte que les choses se passent bien», assure S. kelly.