Tentative d’assassinat de Guy Orsoni : trois nouvelles personnes mises en examen

Après Jacques Santoni, chef présumé de la bande du «Petit Bar» jeudi dernier, trois autres personnes ont été mises en examen l’enquête sur la tentative d’assassinat de Guy Orsoni en Corse.

Vendredi, Ange-Marie Gaffory, déjà en détention et poursuivi pour l’assassinat de Jean-Michel German en septembre 2016, a à son tour été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et placé sous mandat dépôt dans cette affaire, selon la même source. Enfin, lundi, Pierre-François Luccioni et Philippe Porri ont également été mis en examen pour le même chef. Le premier a été placé sous mandat de dépôt tandis que Philippe Porri a été placé sous contrôle judiciaire.

Plusieurs cibles ont échappé à un coup de filet effectué le 18 septembre sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de la JIRS, compétente en matière de grande criminalité organisée.