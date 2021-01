Téléphonie ivoirienne : cohabitation des numéros de 8 et 10 chiffres jusqu’au 28 février 2021

La nouvelle scène africaine sait nous surprendre ! Et c’est le cas avec cette collaboration inattendue entre le rappeur Bobo Wê et l’artiste Axel Merryl. Les deux Béninois ne se prennent pas au sérieux dans cette vidéo où l’humour est roi.

Selon RFI Musique, Bobo Wê est sans aucun doute l’un des rappeurs de la scène émergente les plus écoutés au Bénin. Il s’est fait un nom avec La rue, un single dans lequel il relate les réalités des quartiers populaires mais surtout des enfants issus de ces endroits considéré comme sensibles.

Un titre original et purement béninois, entre percussions ancestrales gangan, traditions vaudou et mélange de hip hop drill. Axel Merryl n’en est pas à son coup de d’essai. Déjà en 2019 il surprenait avec Bilidjine et en août dernier il reprenait le classique Mercon du rappeur ivoirien Suspect 95. Il profite donc de sa large base de fans pour mettre en lumière les talents de son pays natal. Ça donne Pi Pan.