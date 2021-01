Tatouages de Zlatan Ibrahimovic : les photos de ses tatouages et leur signification

L’attaquant suédois a beaucoup de tatouages impressionnants sur tout le corps et c’est ce qu’ils signifient.

Zlatan Ibrahimovic a toujours été une personne étrange, exotique et bizarre. En tant que footballeur, il était une légende et s’est transformé en l’un des joueurs les plus emblématiques de ces années.

En dehors du terrain, il a toujours attiré l’attention des fans et des journalistes, par son comportement étrange, ses gestes et plus encore.

L’une des choses qui attire l’attention d’Ibra, ce sont les tatouages impressionnants qu’il a. Depuis très jeune, il a commencé à mettre de l’encre dans son corps et ne s’est jamais arrêté.

Beaucoup d’entre eux ont une signification importante, tandis que d’autres ont été créés simplement parce que c’étaient des personnages que j’aimais.

Sur sa main droite, l’attaquant suédois a tatoué la date de naissance de ses parents, frères et fils. Il est connu sous le nom de Code Ibrahimovic. Dans son bras gauche, il a écrit la phrase Seul Dieu peut me juger. Un autre tatouage est un poisson Koi qu’il a dans le dos, auquel il a ajouté L’homme de Vitruve de Leonardo Da Vinci et un stylo indigène.

Il a également tatoué les divinités bienveillantes de l’hindouisme , représentatives du vent, de l’eau, du feu et de l’espace. Un dragon rouge dans son dos, des cartes et quelques mandalas apparaissent également. Le plus gros est celui qu’il a fait quand il jouait pour Manchester United et s’est terminé blessé: un lion géant qui occupe presque tout son dos.

L’avenir incertain d’Ibra

Avec un contrat signé avec l’AC Milan jusqu’en juin 2021, il est encore un mystère de deviner où Ibrahimovic jouera dans le futur.

L’attaquant formé à Malmö est passé par l’Ajax, la Juventus, le FC Barcelone, l’Inter, le Paris Saint-Germain, le MUFC, LA Galaxy et, bien sûr, Milan.

Avec 14 buts en 15 matches disputés jusqu’à présent et une très bonne saison, de nombreuses équipes s’intéressent à lui à ses 39 ans.