Suspension du Bénin des pays sûrs : l’avocat de Sébastien Ajavon consterné

Après la suspension du Bénin par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des pays d’origine sûrs, plusieurs personnes ont vu la main du partenaire de circonstances, Sébastien Ajavon, derrière cette humiliation. Son avocat s’en désole et explique.

En vertu de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établie par décision du 9 octobre 2015, la France a rayé le Bénin de la liste des pays sûrs pour douze mois. Tel un coup de massue, cette décision est diversement appréciée. Les oies du pouvoir ne cessent de penser à une manœuvre de l’opposition dont Sébastien Ajavon en exil en France depuis trois ans.

Son avocat, Me Issiaka Moustapha, contrairement à ce qui se chuchote dans les couloirs, est plutôt consterné du fait de cette reculade sans précédent. Le défenseur de la veuve et de l’orphelin pense que «on en peut pas se réjouir d’une décision de cette nature lorsqu’on est béninois».

Joint par l’Investigateur, l’homme en toge soutient que «il ne s’agit pas d’une source de fierté, mais l’on doit prendre cela comme un appel à se ressaisir. C’est la preuve qu’il y a au-delà de ce que l’on dit, une violation des droits de l’homme au Bénin afin de remédier à cela. On ne peut pas prendre appui sur le développement pour violer les droits humains».





Le gouvernement conteste

De son côté, le gouvernement du Bénin, par la voix de son porte-parole, Alain Orounla, nie avoir connaissance des éléments probants ayant conduit à cette éviction par L’Ofpra. Pour lui, le Bénin reste et demeure un pays sûr. Les droits de l’homme sont respectés et chacun vaque, en toute sérénité, à ses occupations.