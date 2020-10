Suspension du Bénin des pays d’origine sûre : tout savoir sur l’Ofpra

L’Ofpra vient de virer le Bénin de la liste des pays d’origine sûre. Mais beaucoup se demandent encore ce que représente l’institution.

Douze mois durant, le Bénin ne sera plus sur la liste des pays d’origine sûre. C’est une décision prise lors d’une séance de travail tenue le 29 septembre et rendue publique hier mardi 6 octobre 2020. Découvrez ici l’institution en question.

L’Ofpra est un établissement public administratif français créé par la loi du 25 juillet 1952. En charge de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, puis de la Convention de New York de 1954, il statue en toute indépendance sur les demandes d’asile et d’apatridie qui lui sont soumises.

Il est initialement placé sous la tutelle administrative du ministère des Affaires étrangères jusqu’en 2007. Cet établissement public comprenait alors deux entités : une entité administrative, l’Ofpra, et une entité juridictionnelle, la Commission des recours des réfugiés (CRR). En 2009, la Commission des recours des réfugiés, rebaptisée Cour nationale du droit d’asile (CNDA), a été rattachée au Conseil d’Etat.

Depuis 2010, l’Ofpra est placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur. Il s’agit d’une tutelle financière et administrative, qui n’affecte en rien l’indépendance fonctionnelle de l’Ofpra. L’article 7 de la loi asile de 2015 (modifiant l’article L. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ) dispose en effet que «L’office exerce en toute impartialité [s]es missions (…) et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction». Cette tutelle s’accompagne d’un contrat d’objectifs et de performance (COP).

L’Ofpra exerce trois missions essentielles :

Une mission d’instruction des demandes de protection internationale sur la base des conventions de Genève du 28 juillet 1951 et de New York du 28 septembre 1954 et du CESEDA. Une mission de protection juridique et administrative à l’égard des réfugiés statutaires, des apatrides statutaires et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.



Par ailleurs, l’Ofpra a une mission de conseil dans le cadre de la procédure de l’asile à la frontière. Il rend un avis au ministre de l’intérieur sur le caractère manifestement fondé ou non d’une demande d’autorisation d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.

Le siège de l’Ofpra est situé à Fontenay-sous-Bois (94) sur la base d’une organisation centralisée à l’exception d’une antenne en Guyane qui est compétente pour le traitement de la demande d’asile déposée dans les départements français d’Amérique. L’établissement public compte environ 800 agents depuis le mois de janvier 2017 (contre 450 en 2012).