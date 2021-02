Suspect 95 : le chanteur envoie un message fort aux hommes pour la Saint Valentin

Le chanteur guinéen Grand P, à l’occasion de la célébration de la Saint Valentin ce dimanche 14 février 2021, comme tout les autres hommes du monde, Grand P profite de cette belle journée, pleine d’amour pour souhaiter une joyeuse fête de Saint Valentin à sa chérie Eudoxie Yao.

«Je t’aime éperdument, et je te le dis, et je te le répète, et mes paroles te l’expriment, et mes baisers te le prouvent, et quand j’ai fini… je recommence. Je voudrais recommencer ainsi pendant l’éternité, et chaque soir, je regrette la nuit qui va s’écouler sans toi, et chaque matin, j’en veux au soleil de briller, comme aujourd’hui, quand tu n’es pas dans mes bras. Mme KABA EUDOXIE YAO bonne fête des amoureux».

A indiqué la superstar de la musique Guinéenne, Grand P sur son compte Facebook officiel ce dimanche 14 février 2021. À travers ce message émouvant, Grand P vient encore une fois témoigner son amour sincère pour sa bien aimée Eudoxie Yao. En attendant de voir la réaction d’Eudoxie Yao.

Nous saisissons de cette occasion pour souhaiter également une belle et joyeuse fête de Saint Valentin à tous les couples du monde sans exception.