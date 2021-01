Surprenant : Sergio Ramos, dans le mouvement pro-Trump ?

Interrogé par les journalistes sur la situation actuelle de Mesut Özil, le manager des Gunners Mikel Arteta a effectué un point sur la situation de l’intéressé.

À six mois de la fin de son contrat à Arsenal, l’avenir de Mesut Özil reste jusqu’à présent flou avec les londoniens. Mais son entraîneur questionné sur le sujet a donné un peu plus de précisions.

«Nous déciderons de ce qui se passera dans les prochains jours. Une décision doit être prise lorsque vous devez enregistrer ou non des joueurs, lorsque vous devez les faire jouer ou ne pas les faire jouer tout le temps. Nous savons que nous avons un joueur vraiment important qui est l’un des joueurs clés au cours des dernières saisons pour ce club de football.»

«Nous devions prendre une décision, je devais prendre une décision. Je l’ai fait. J’en connaissais les conséquences. Maintenant, nous devrons en faire un autre en janvier et nous allons simplement mettre en balance ce qui est le meilleur pour le club, ce qui est le meilleur pour l’équipe et quelles sont les intentions du joueur et essayer de trouver la bonne solution», a ainsi commenté Arteta.