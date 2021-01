Supercoupe d’Espagne : doublé de Griezmann

Le FC Barcelone vient de doubler la mise par le biais de l’attaquant français Antoine Griezmann.

Après le second but refusé de l’Athletic Bilbao grâce à une jolie tête de Raùl Garcia, le FC Barcelone réplique après des minutes de forcing. Jordi Alba centre la balle dans la surface de réparation et Griezmann le reprend avec une petite touchée du pied droit. Score (2-1,77e).