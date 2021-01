Supercoupe : Barça trébuche face à Bilbao, triste soirée pour Messi !

Le FC Barcelone vient de perdre un premier trophée pour le compte de cette saison. Il a été battu par l’Athletic Bilbao 3-2 pendant les prolongations.

La première partie de cette rencontre était déjà palpitante. Le FC Barcelone n’a retrouvé ses forces que dans les dernières 5 minutes de jeu avant la pause.

Griezmann ouvre le score sur une petite touchée du pied droit grâce à une passe décisive de Jordi Alba. Deux minutes plus tard, De Marcos surprend Ter Stegen après avoir passé dans le dos de Jordi Alba (1-1, 42e).

Après la pause, le club catalan double la mise dans le dernier quart d’heure. L’attaquant français profite toujours d’un centre de Jordi Alba à la 77e et inscrit son doublé (2-1).

Mais ceci ne tardera pas, à quelques minutes de la fin, Villalebre égalise le but et remet les deux équipes au même niveau. Le duel est ainsi relancé et va se poursuivre dans les prolongations.

Les Basques doublent d’ardeur et se met à l’abri. Williams depuis l’entrée de la surface de réparation enroule soigneusement une frappe qui met Ter Stegen dans une mauvaise posture (2-3).

Le FC Barcelone aurait beau essayé, mais sans gain de cause. Lionel Messi blessé n’a pu rien apporté ce soir. Et à quelques minutes de la fin, il écope un carton rouge après avoir tapé sur la nuque d’un joueur Basque. Triste soirée pour les Culés !