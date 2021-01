Supercoupe : Barça – Bilbao (1-1) pour la première période

C’est la pause entre le club catalan et les Basques. Le score est pour le moment nul (1-1) grâce à Griezmann, côté barcelonais et De Marcos côté Bilbao.

Le duel entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao est loin d’être tendre et facile. Après plusieurs minutes disputées sans but, les catalans arrivent à trouver en premier le chemin des filets grâce à une frappe répliquée de Griezmann (40e).

Mais ceci sera rapidement égalisé par De Marco à la 42e, qui surprend Ter Stegen après avoir fuité dans le dos de Jordi Alba.