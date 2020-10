Star – Mode : Vitale dévoile un prix surprenant pour sa robe au Primud

Récemment, la ravissante Nadiya Sabeh a posté un message plein de sens sur les réseaux sociaux. Une apparition surprise sur la toile qui n’est pas passé inaperçu aux yeux des internautes.

«Il est temps pour chacun d’entre nous d’arrêter de se vanter sur ce que nous possédons. Tels que, richesse, beauté, accessoires de luxe, objets de valeurs. La vie est trop courte. Les choses sur lesquelles les uns et les autres se vantent, sont réalité que pure vanité», a-t-elle laissé.

Pendant longtemps, la belle et ravissante femme du chanteur ivoirien Ariel Sheney, est resté dans l’ombre et sans mot. Certains en sont arrivés même a demandé s’il elle existe encore. Mais enfin elle brise le silence et de la manière la plus inattendue.

En effet, elle a et aperçue sur la toile, avec un message invitant à la promotion de l’amour. Pour elle, il y a beaucoup de belles filles et de beaux hommes, possédant toutes ses choses matérielles qui sont mortes, laissant tout derrière eux.

Partant de ce fait, il serait opportun pour tous, de cultiver l’amour véritable. En claire, l’amour est le plus beau bien qu’un être, qui en possède, peut s’en vanter. C’est un message qui attire beaucoup l’attention sur la personnalité et la façon dont on perçoit la vie.