St Valentin : le sublime message d’amour de Grand P à Eudoxie Yao

14 février, c’est la fête de Saint-Valentin. À cette occasion, Grand P a profité de sa journée dominicale si spéciale pour écrire un message d’amour féerique sur sa page Facebook à sa dulcinée, Eudoxie Yao.

Grand P vient de faire usage de sa belle plume. Visiblement, il n’est pas seulement un chanteur, mais aussi un bon poète qui a usé de ses mots doux et mirobolants pour raviver la flamme d’amour qui existe entre lui et Eudoxie Yao.

La relation entre la Go Bobaraba et l’artiste Guinéen n’est plus un secret de polichinelle. Elle est connue de tous et très appréciée par leurs followers qui ne cessent d’encencer à chaque occasion leurs clichés postés. Même si une minorité continue toujours d’en moquer.

Grand P a déjà moult fois déclaré son amour a Eudoxie Yao, mais pour ce dimanche est spécial à cause de la fête de Saint-Valentin, la fête des amoureux. Ainsi, il a publié un message d’amour sur sa page Facebook officielle.

«Je t’aime éperdument, et je te le dis, et je te le répète, et mes paroles te l’expriment, et mes baisers te le prouvent, et quand j’ai fini… je recommence. Je voudrais recommencer ainsi pendant l’éternité, et chaque soir, je regrette la nuit qui va s’écouler sans toi, et chaque matin, j’en veux au soleil de briller, comme aujourd’hui, quand tu n’es pas dans mes bras. Mme KABA EUDOXIE YAO “pawa gang” bonne fête des amoureux 💖», a-t-il écrit à sa charmante beauté ronde.

Son magnifique message n’est resté sans réponse. Après quelques minutes, la Go Bobaraba a commenté sa publication avec des mots qui vont dans le même sens de l’art : «Je t’aime énormément mon amour bonne fête à nous 💖💖». Waouh ! Que c’est génial !

Visiblement, les deux artistes sont éperdument amoureux et rien ne peut y répugner. Les fans ont réagi en félicitant Grand P pour son courage et son talent de poète.

«Hmmm djaaa Grand P est romantique. Waw toutes mes félicitations et longue vie à votre couple. Suis de 💖 avec toi»…..«Trop d’amour dans ton corps grand P joyeux fête madame kaba 😍», ont-il écrit. Que c’est romantique !