Soro dénonce le «caractère arbitraire» des arrestations de ses proches pour le «faire chanter»

L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, actuellement hors de son pays, a dénoncé vendredi le «caractère arbitraire» des arrestations de ses proches pour le «faire chanter», dans un message à l’occasion de l’an 2021.

«Je dénonce le caractère arbitraire de ces arrestations, car manifester est un droit constitutionnel, on maintient en prison des femmes, des mamans, qui auraient mérité l’attention du plus insensible», a dit M. Guillaume Soro, dans une vidéo postée sur Facebook.

«On enferme des compagnons et des frères, juste pour faire mal, des otages, pour me faire chanter», a ajouté le président du mouvement citoyen Génération et peuples solidaires (GPS), leur exprimant toute son affection et sa solidarité.

Il a en outre demandé «la libération de tous les détenus politiques civils ainsi que les membres des forces de défense et de sécurité incarcérés depuis la crise postélectorale de 2010».

«Malgré la terreur et la répression, je plaide pour que nous ne devoyions pas la valeur sacrée de notre engagement en faveur de la démocratie», a-t-il souligné, invitant ses partisans à «garder espoir, car malgré tout, rien n’est perdu pour notre pays».

Selon le président de GPS, 2020 a été aussi «l’année de la perpétration des pires exactions contre les droits humains et partant contre la démocratie» en Côte d’Ivoire, car «la Constitution a été violée».

M. Soro, à l’instar des leaders de l’opposition estiment que le chef de l’Etat Alassane Ouattara, a brigué un troisième mandat contrairement à la loi fondamentale. Selon le Conseil constitutionnel il s’agit de son premier mandat de la IIIe République.

Pour M. Soro, en aucun cas l’on ne peut «légitimer un passage en force, car c’est piétiner les principes universels de la démocratie pour féliciter l’imposture et demander à l’opposition politique de s’y conformer au nom d’une certaine stabilité».

«Comment peut-on espérer bâtir une stabilité durable basée sur une farce, croit-on qu’ on aurait ainsi créé les conditions de la paix, ne croit-on pas qu’ on crée plutôt les conditions de la fragilisation de notre pays», s’est-il interrogé.

L’ex-Premier ministre de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, soutient qu’«il ne peut jaillir autre chose que du désordre et de l’instabilité». Il envisage de «faire la politique autrement avec l’innocence de l’idéal nourri depuis des décennies».

AP/ls/APA