Snoop Dogg et Triller lancent une ligue de boxe de célébrités appelée «The Fight Club»

L’année prochaine s’annonce comme une année charnière pour les essais de tatouage. Le dernier, grâce à une décision du tribunal fédéral vendredi, a fait face à Cardi B devant un jury pour avoir utilisé le tatouage distinctif d’un homme sur la couverture de son premier album.

Kevin Brophy Jr. allègue que Cardi B a détourné sa ressemblance «d’une manière trompeuse, offensante, humiliante et provocante» afin de lancer sa carrière. Et à ce stade, il n’y a pas de litige sur le tatouage apparu sur Gangsta Bitch Music Vol. 1, bien que Brophy inclue une fausse allégation de lumière (un croisement entre atteinte à la vie privée et diffamation) basée sur ce que fait l’homme tatoué sur la photo (pas Brophy mais plutôt un modèle masculin) (cunnilingus).

Dans une requête en jugement sommaire, Cardi B a soutenu que l’image de couverture est une utilisation équitable transformatrice de la ressemblance de Brophy.

Le juge du tribunal de district américain Cormac Carney rejette l’utilisation équitable comme base pour donner à Cardi B une victoire dans le procès au stade de la mise en état. (Voir la décision complète ci-dessous, qui comprend une image de la couverture de l’album incriminée.)

«Pour constituer une utilisation équitable transformatrice, l’image révisée doit avoir des éléments transformateurs ou créatifs importants pour en faire quelque chose de plus qu’une simple ressemblance ou imitation», écrit Carney.

«Un jury raisonnable dans cette affaire pourrait conclure qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments transformateurs ou créatifs sur la couverture du GBMV1 pour constituer une utilisation transformatrice du tatouage du demandeur.»

Le juge souligne le témoignage de Timm Gooden, qui a créé la pochette de l’album. Gooden a obtenu 50 $ pour réaliser une conception rapide à partir de quelques images qui lui ont été données. Gooden a retourné un brouillon et on lui a dit d’aller chercher un autre tatouage sur le dos du modèle masculin. Alors Gooden a cherché sur Google «tatouages au dos», a trouvé une image et l’a collée sur la couverture.

Le juge entend dire du côté de Cardi B que le tatouage du cou a été retiré, que le bras a été repositionné, que l’image a été inclinée, etc. «Plus important encore, les éléments déterminants, y compris le tigre et le serpent, restent pratiquement inchangés», poursuit la décision. «Dans ces circonstances, un jury devra décider du bien-fondé de la défense des défendeurs.»

Du côté le plus optimiste pour Cardi B, le juge a rejeté l’expert de Brophy sur le sujet des dommages.

Douglas Bania, l’expert proposé, a cherché à déterminer le montant des revenus attribuables à l’utilisation du tatouage.L’expert a donc noté que 84% des redevances d’albums étaient générées par le streaming et le téléchargement là où la pochette apparaissait lors de la recherche de l’album.

Bania a conclu que 1 070 854 $ étaient liés à l’utilisation de l’image pour Gangsta Bitch Music Vol. 1 , plus a estimé que 554 935 $ devraient être ajoutés pour utiliser la ressemblance de Gangsta Bitch Music Vol. 2 .

Le juge n’est pas impressionné par l’analyse.

«Bania ne cite [aucune] enquête, sondage, groupe de discussion ou autre étude où les auditeurs – et encore moins 100% des auditeurs – ont déclaré que le seul moteur de leur décision concernant la musique à écouter est la pochette, ou cette pochette l’art est absolument essentiel à leur décision d’écouter une chanson ou un album», déclare l’opinion.

«Interrogé sur sa déposition s’il regardait des enquêtes, des sondages ou des études sur les raisons pour lesquelles les consommateurs achètent des disques, il ne pouvait en citer aucun. C’est pour une bonne raison. Une telle conclusion est du pur fantasme.»