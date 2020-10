SKelly complètement incontrôlable : il s’en prend à des animateurs télé en plein direct

Comme annoncé, il y a quelques jours, l’émission Peopl’Emik s’est rendu ce jeudi à Bouaké pour une émission exclusive avec S.Kelly, le fils d’Abla Pokou. Une émission explosives achevée avec une grande bastonnade.

C’est une émission Peopl’Emik explosive que la 3 a servi ce jeudi. Il est rare de trouver un invité se battre à la fin de l’émission avec les journalistes. Et pourtant ça a été le cas ce jeudi 15 octobre 2020.

En effet, le polémiste et chanteur ivoirien, S. Kelly, s’en est pris aux animateurs en plein direct. L’émission a été tournée dans les locaux de RTI Bouaké, mais c’était sans compter sur les frasques de S. Kelly.

En pleine émission, l’artiste a quitté le plateau après avoir bastonné les animateurs. «L’artiste est incontrôlable, on ne peut pas le maîtriser», a expliqué l’animateur principal en plein direct alors que S. Kelly s’occupait à déchirer le conducteur de l’un des animateurs.

Pendant que l’animateur essayait de le rattraper, l’artiste arrache le micro qu’il détruit par la suite. Dépassé par le comportement incontrôlable de l’artiste, il annonce alors la suspension de l’émission.

En ce qui concerne le chanteur, il s’est contenté d’insulter les animateurs lors de son interrogatoire dans les couloirs de la RTI. Attendu ce vendredi 16 octobre pour une seconde épisode, la probabilité est très faible pour que l’artiste revienne.

Pourra-t-il revenir pour la seconde émission : il répond par la négation. «S. Kelly ne reviendra pas ici», va-t-il répondre. Cependant, il s’avère que tout ceci n’était qu’une mise en scène. S KELLY dans une vidéo publiée le soir même des faits apparaît tout à fait lucide et passe au grand déballage.

Selon lui, tout ceci a été préparé et ficelé d’avance. «Je suis acteur. Je ne peux pas venir et faire ce que je veux sur un plateau télé. On m’a dit fais ça, fais ça et c’est ce que j’ai fait», a révélé l’artiste.

Le pot aux roses est donc découvert. Les responsables de l’émission Peopl’Emik qui comptaient enregistrer un gros buzz risquent d’avoir la honte de leur vie. Du buzz, ils passent au flop, S Kelly ne supportant plus de passer pour «le mouton de sacrifice».

Et apparremment, c’est une pratique courante dans le monde de la télévision. «J’ai déjà fait ça à Tempo et vous avez aimé», dit S Kelly. Il faut croire que l’artiste a mesuré les commentaires désagréables, la proportion que prenaient les événements et a décidé de dire toute la vérité.