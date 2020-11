Situation politique en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo échange avec Hamed Bakayoko

Guerre de nerfs dans aux élections américaines. Le suspens continue. Les dernières projections sur les résultats donnent le démocrate gagnant dans le Wisconsin et le Michigan.

Donald Trump, lui, entend engager d’importantes procédures judiciaires et dénonce des “fraudes”.

L’élection présidentielle américaine de 2020 n’avait toujours pas livré son verdict en fin de soirée mercredi, heure française. Le scrutin était extrêmement disputé. Pour autant, ce mercredi, Joe Biden a pris une sérieuse option pour remporter cette élection, avec le décompte des votes par correspondance et les dépouillements plus tardifs dans les grandes villes, plutôt favorables aux démocrates.

L’ancien vice-président a ainsi remporté le scrutin d’une courte tête dans le Wisconsin puis dans le Michigan ce mercredi soir, selon des projections de CNN. Ces deux Etats lui donnent 26 grands électeurs de plus pour atteindre 264 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour être élu à la Maison Blanche.

S’il remporte le Nevada tout proche de livrer son verdict, il deviendra potentiellement le futur président des Etats-Unis. Il est aussi possible qu’il faille attendre plusieurs jours pour disposer des résultats décisifs, en Pennsylvanie et en Géorgie notamment.

Donald Trump a lancé des procédures dans trois Etats. Alors que la victoire de Joe Biden a été annoncée dans le Wisconsin puis le Michigan, Donald Trump a lancé la bataille juridique de contestation des résultats. Des procédures ont été réclamées dans les deux Etats ainsi qu’en Pennsylvanie. “Des irrégularités ont été rapportées dans plusieurs comtés du Wisconsin qui font peser de sérieux doutes sur la validité des résultats”, a notamment déclaré Bill Stepien, le directeur de campagne de Trump, dans un communiqué. “Le président est dans la marge qui permet de demander un recomptage et nous allons le faire immédiatement”.

Joe Biden a pris la parole pour la 2e fois en 24 heures, depuis son QG de Wilmington, dans le Delaware, pour répondre à ces accusations de fraude. “On ne vole pas le pouvoir. C’est le peuple qui déterminera qui gagnera”, a lâché l’ancien vice-président qui estime que le décompte final lui offrira la victoire.

Appelant plusieurs fois les Américains à l’union, il a martelé que tous les bulletins de vote devaient être comptabilisés et que le processus ne devait pas s’arrêter. “Nous, le peuple, nous ne serons pas réduits au silence. Nous ne nous coucherons pas. Nous nous sortirons de ce processus électoral. Nous serons victorieux. Ce ne sera pas seulement une victoire pour moi, mais pour le peuple américain, pour la démocratie, pour l’Amérique”, a-t-il conclu.