Singuila : «je suis le docteur des femmes»

L’ex- «poto» de Dj Arafat, Olo Kpatcha l’Empereur, veut demeurer loin des spotlights et le bling-bling du monde du show biz. Il en donne les raisons via le Vibe Radio.

Après la disparition du chouchou de la Chine, Dj Arafat, son ex-fidèle compagnon, Olo Kpatcha L’empereur a visiblement réussi sa reconversion. Les choses semblent en effet bien marcher pour l’ancien bras-droit du Daishikan qui s’est lancé depuis dans les affaires.

Francis Didier Djupro, alias Olo Kpatcha qui a récemment juré la main sur le cœur, via le site Vibe Radio qu’il ne connait pas la prospérité actuellement grâce à l’argent de son défunt ami Arafat, fait savoir en outre qu’il veut vivre une vie modeste, loin de la star mania.

A la question de savoir pourquoi avec la prospérité qu’il connaît en ce moment, il ne s‘achète pas des voitures à l’image de son défunt mentor Arafat, voici la réponse d’Olo Kpatcha :

«Je sais d’où je viens. Je me bats pour gagner ma vie, moi, je me cherche. Les histoires de voiture, grosses cylindrées, franchement ça ne me dit rien, c’est du matériel. Moi, je veux avoir des biens, construire mes maisons»,confie Olo, avant d’ajouter :

«Je préfère acheter des terrains que d’aller payer voiture pour paraître. Le bling bling, le m’as- tu-vu et la Star mania, j’évite tout ça, franchement, ça ne m’intéresse pas, laissez-moi vendre mes poissons», a laissé entendre sur Vibe Radio, l’enfant de Toukouzou Hozalem, Olo Kpatcha.