Simone Gbagbo pardonne à Guillaume Soro mais il «aura un problème avec les Ivoiriens»

Restée silencieuse depuis sa sortie de prison, le 08 août 2018, Madame Simone Ehivet Gbagbo refait surface. Les médias nationaux comme étrangers l’ont énormément dérangé pour qu’elle leurs accorde un entretien mais Simone Gbagbo ne s’est pas laissé faire. Elle s’est contentée de très rares déclarations publiques comme un point de presse et d’une conférence de presse.

Depuis la volonté du président Alassane Ouattara de se présenter pour la 3e fois au élections présidentielle, Simone Ehivet Gbagbo n’a plus eu de répit de la part de la presse nationale et internationale. L’on voulait entendre son avis sur ce troisième mandat. Ainsi en collaboration avec son cabinet elle a décidée d’accorder d’abord une interview aux presses étrangères.

Le mardi 27 octobre 2020 Madame Simone Ehivet Gbagbo a accordé une interview exclusive à la journaliste Samantha Ramsamy de la chaîne de télévision «RT France TV».

Au cour de l’interview à la question de savoir: «Madame Simone Gbagbo, sur Guillaume Soro précisément, est ce que vous vous êtes réconciliés, est ce que vous lui avez pardonné ? Parce qu’il a joué un rôle quand même important dans votre chute en 2011».

Simone Ehivet épouse Gbagbo en tant que deuxième vice-Présidente du Front Populaire Ivoirien (FPI) répond : «Il a joué un rôle extrêmement important et grave. Lui-même, il le sait. Moi je suis prête à pardonner. Moi je n’en veut à personne. Je n’ai pas de problème particulier avec lui. Mais il aura un problème avec les Ivoiriens».

Pour cette dernière, Soro Guillaume devrait répondre de ses actes devant les Ivoiriens car selon elle, même si on lui pardonne, on lui demandera lui-même de demander pardon aux Ivoiriens et de faire en sorte qu’il y ait réparation de tout ce qui a été commis comme dommages.

Par la même occasion des questions telles que: son état de santé après plus de 7 ans de prison, la radiation de la liste électorale de son époux, de Charles Blé Goudé et de Soro Guillaume Kigbafori, l’atmosphère sociopolitique en Côte d’Ivoire et autres ont été posées à Madame Simone Ehivet Gbagbo.

Ornella GBEVEGNON (Stag)