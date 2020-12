Sidiki Diabaté libéré de prison !

Le Révérend pasteur Camille Makosso n’est pas resté insensible à la libération du célèbre artiste malien, Sidiki Diabaté. A travers un court message posté sur sa page facebook, le père de la marmaille s’est réjoui de cette nouvelle sans manquer de remercier la justice malienne.

Bonne nouvelle pour les fans de l’artiste malien, Sidiki Diabaté. Incarcéré depuis le 25 septembre dernier à la maison centrale d’arrêt de Bamako, il a bénéficié, ce lundi 28 décembre 2020, d’une liberté provisoire.

Sa libération quoique provisoire est très saluée par le Révérend pasteur Camille Makosso. « Sidiki Diabaté vient de retrouver la liberté », s’est-il réjoui avant de remercier la justice malienne pour cette bonne nouvelle intervenue en fin d’année.

Cependant, Camille Makosso croit toujours en l’innocence de Sidiki Diabaté. « Merci à la justice malienne. Le combat de son innocence continue », a-t-il ajouté.

Notons qu’il est reproché à l’artiste d’avoir séquestré et battu sa compagne, Mariam Sow. Il est accusé de violences conjugales, coups et blessures volontaires et voies de faits.