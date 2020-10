Sidiki Diabaté : le chanteur est tombé malade en prison ?

Le rappeur guinéen répondant au nom de Madbi a récemment déclaré sa flamme à la belle actrice ivoirienne, Emma Lohoues. A travers une publication sur sa page Facebook, le jeune chanteur avait publiquement affiché ses intentions de fonder une famille avec l’ex copine de feu Dj Arafat.

«Emma, ils me disent que tu as un enfant et même cela ne me décourage pas car j’en ai un aussi. Je rêve de voir les deux grandir heureux ensemble. J’espère qu’ils vont bientôt se rencontrer !!», avait écrit le jeune Madbi tout en demandant à ses fans de l’aider à séduire la fille d’Eugène 1er. «Selon vous, c’est une bonne idée d’offrir des bouquets de fleurs à Emma ou bien il faut plus ? J’ai besoin de vos conseils sur comment faire pour avoir le cœur d’une femme», avait-il poursuivi, selon Afrique-sur7.fr.

Alors que la Côte d’Ivoire, qui se prépare à une élection présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020, est le théâtre de violentes manifestations qui ont déjà occasionné des morts à travers le pays, le jeune rappeur a affiché une grosse inquiétude pour la femme qu’il dit aimer. «Mon cœur, je viens de voir les infos. Apparemment la crise préélectorale débute là-bas. C’est chaud actuellement dans mon deuxième pays, la Côte d’Ivoire. Si c’est bizarre, j’achète ton billet pour Milan. Tu me rejoins», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, selon Afrique-sur7.fr.

Puis d’ajouter: «Mes chers ivoiriens, une grosse pensée à vous. Que Dieu protège ce peuple aussi. Désolé, si tu crois que je t’avais oubliée ou que je boudais, mais c’était hier les élections chez toi en Guinée aussi. Donc je suivais ça de près. Dieu Merci pour l’instant, RAS. Nous attendons les résultats tout en espérant que ça ne dégénère pas par la suite. Penses-y et fais-moi signe. Je passerai la nuit à l’aéroport pour t’attendre, tellement j’ai hâte. Ton love, EMMADBI».