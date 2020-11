Sidiki Diabaté : l’artiste malade, passe des heures graves en prison

Depuis le 21 septembre, le chanteur malien Sidiki Diabaté après son arrestation par la police de son pays traverse des ennuis de santé dans les geôles.

C’est sur sa page facebook que l’annonce a été faite ce 31 octobre. 31 octobre 2020.

«Sidiki Diabaté est malade depuis plusieurs semaines, depuis deux jours son état s’est complètement dégradé. Et est sous perfusion depuis hier à la MCA. Depuis le 8 octobre une demande d’hospitalisation venant du régis et de l’infirmerie de la MCA appuyer par un médecin a été soumis au juge pour constater de l’état de santé de Sidiki Diabaté et de l’insuffisance de leurs soins en prisons.»