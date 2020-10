Showbiz ivoirien : Eudoxie Yao révèle quelques secrets bien gardés de son secteur d’activité

La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao est encore au cœur d’une nouvelle histoire sur les réseaux sociaux. Cité dans un direct qui semble l’a contrariée, la fiancée de Grand P réagit.

Pour témoigner de la gentillesse du producteur envers les artistes, Serge Kama a cité Eudoxie Yao comme exemple : «Mike le bosso a donné sa chance à Eudoxie Yao qui rêvait de venir en France. Il veut tellement aider les artistes qui veulent éclore, qu’il l’a fait pour Eudoxie qui n’avait que 1 à 2 titres et dont le crédit n’était pas énorme pour lui trouver des spectacles».

Un commentaire qui n’est pas bien tomber chez la go bobaraba. Ainsi, usant de son droit de réponse, la déesse des temps modernes a jugé les propos dénigrants et rabaissants. Pour ceux, dans un direct fait sur sa page Facebook ce jeudi 15 octobre 2020, la star des réseaux sociaux, a ou montrer qu’elle n’était pas très contente.

«Il vient me dénigrer pour dire que moi je rêvais d’aller en Europe, sur quelle base. Moi je n’ai jamais rêvé d’aller en France. La France est un beau pays mais ça n’a jamais été mon pays de rêve. C’est en Israël que j’ai toujours rêvé d’aller car c’est la terre de Jésus Christ».

D’après la future madame Grand P, voyager en France ou même y rester n’a jamais été un rêve. Ce qui explique d’ailleurs son retour après sa tournée organisée par Mike le bosso. Une tournée dont elle garde un mauvais souvenir vu qu’elle n’a pas reçu son argent et a été défigurée.

«Moi quand je suis partie en France, je me suis retournée, je ne suis pas restée là-bas. Ou bien parce que j’ai payé mon billet d’avion donc je rêvais d’aller en France ?». Très contrariée, Eudoxie Yao aborde par la suite le paramètre qu’elle n’avait que deux titres et manquaient de spectacles.

«Je suis allée en France avec quatre sons, je suis ce que je suis mais je fais toujours guichets fermés. Il y a toujours du monde à mes spectacles, c’est ma grâce. j’avais plusieurs dates que j’ai commencé à refuser car Mike ne me donnait pas mon argent après prestations».

Et pour complément contredire Serges Kama, la fiancée de Grand P finie par ajouter : «Moi je suis trop bien en Afrique, l’Afrique c’est le paradis. Quand je fais mes tournées en Afrique, mais tu ne peux pas ! c’est incomparable !

En Europe même tu t’en vas faire tournée on te donne combien? le cachet coute combien, si c’est 1000 ou 2000 euro, la personne qui te fait partir prend la moitié. Ceux même qui vont faire les tournées en Europe, ils n’ont rien par rapport à ceux qui font les tournées en Afrique». Voilà qui met la pendule à l’heure, et désormais la Kimkardashian d’Afrique n’a plus l’intention de se laisser aller.