Showbiz ivoirien en deuil : le groupe Yodé et Siro éploré

S’il y a quelques qui attire les fans, c’est bien sûr un baiser très tendre entre leurs acteurs préférés sur un plateau. Temi Otedola ayant eu a pratiqué cette alchimie avec Gabriel Afolayan reviens sur le moment précis.

Millionaire, la fille de Femi Otedola, Temi, a expliqué comment elle se sentait en embrassant l’acteur Gabriel Afolayan dans le film Citation. Dans une conversation exclusive avec The PUNCH, la passionnée de mode qui a décroché son premier concert d’acteur dans le film a révélé que c’était bizarre de s’embrasser à l’écran.

Chose intéressante, son amant musicien, M. Eazi, n’a aucun problème avec le baiser. Elle a dit : «Il sait que pour moi c’est du travail en fin de compte et je n’aurais pas pu assumer ce rôle si je n’avais pas eu cette relation avec Koyejo (Gabriel Afolayan).

Il m’a toujours soutenu et j’en suis vraiment reconnaissant. Honnêtement, c’était bizarre bien sûr, sur le plateau, mais tout le monde était à l’aise et il suffit de voir cela comme du travail. Il y a la vraie vie et il y a du travail. Nous avons essayé de faire ce type de scènes, en particulier les scènes d’assaut, le moins de fois possible, car elles pouvaient être épuisantes sur le plan émotionnel».

Pendant ce temps, commentant le baiser que sa petite amie a partagé avec un autre homme à l’écran, M. Eazi dans une discussion exclusive avec The PUNCH a simplement déclaré : «Elle était au travail»

La chanteuse a déclaré : «Elle était au travail, donc ce n’était pas Temi qui faisait ça, c’était Moremi; donc Moremi est différent de Temi. Je ne me sentais pas de toute façon parce qu’elle était au travail».

M. Eazi a poursuivi: «En regardant le film, je me sentais extrêmement fier; Je me sentais très fier d’elle sur son premier film. C’est un beau film et elle a décrit un tel rôle émotionnel et la voir être capable de le mettre à l’écran.

À un moment donné, je me souviens que j’étais assis à côté d’elle et j’ai demandé : Qui est cette personne que je vois à l’écran? parce que je voyais une Temi différente, ce qui montre à quel point elle était bonne et je pense que ce n’est que le début. Je suis super fier d’elle».