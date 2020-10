Shan’L : la voix parfaite pour une beauté parfaite

Meilleure artiste féminin du Gabon, Shan’L a deux dont rarement présent chez une même personne. Un physique dont tout le monde rêve d’avoir, un véritable caméléon physique et vocal.

Shan’L La Kinda est actuellement en studio, ça promet d’être du lourd. De son vrai nom Lekogo Channelle, elle est une artiste chanteuse, auteure, compositrice interprète pétrie de talent et très passionnée par la musique. Elle est née le 06 février 1989.

La Kinda est un véritable caméléon vocal, qui arrive à adapter sa voix à n’importe quel style de musique. D’ailleurs c’est avec brio qu’elle a su entrer dans l’univers musical de la chanteuse Laurianne Ekondo avec qui elle partageait la scène lors du tirage au sort de la CAN 2017, le 19 Octobre 2016.

Originaire de la province du Haut-Ogooué, elle a fait ses premiers pas dans la chanson au sein de la chorale Anges ABC, du Lycée National Léon MBA. Elle commencera ainsi à faire parler d’elle, principalement dans l’univers des chorales scolaires dont elle demeure jusqu’à nos jours une légende.

Avec son amour les les autres et l’audace qui la caractérise, la chanteuse à même relever les défis de Miss Gabon en 2012. Réunissant plusieurs des critères recherchés par le jury, elle parviendra à atteindre la finale de l’élection.

Mais ne sera malheureusement pas sacrée reine de la beauté gabonaise. Il faut croire que ce soir là son destin n’était pas celui-là car c’est à cette même compétition que la talentueuse Shan’L attirera l’ouïe aiguisée et avisée du producteur de renom Edgard Yonkeu.

En effet, en souhaitant un Happy Birthday avec sa sublime voix, à l’une des responsables du comité d’organisation elle a réussi à avoir toute l’attention de ce dernier. En voilà une belle illustration de la célèbre citation de Pierre Corneille : «Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années».

Sortie définitivement de l’univers chorale, c’est aux côtés du rappeur gabonais F.A.N.G que la sexy Shan’L fait son apparition officielle dans le game avec le titre Dormir Seul en 2013. Mais la chanson qui révèlera proprement dit ce jeune prodige au grand public, la même année n’est autre que L’Aveu collaboration zouk avec la sulfureuse Arielle T.

Sa première collaboration signée Direct Prod, dont elle fait désormais parti des effectifs en tant qu’artiste. C’est le début d’une grande aventure. Elles vont parcourir l’Afrique grâce à ce titre et Shan’L sera de plus en plus sollicitée.

On la retrouvera en effet dans plusieurs projets; elle prêtera sa voix pour le chœur et le refrain de la compétition Ndoss Urban Hit Show, fera le chœur pour les albums de Tina, Arielle T. et plusieurs autres artistes.

On oubliera pas le featuring avec le rappeur Koba pour le titre Vatel. Elle entre également en studio pour son propre album. Elle est toujours en studio pour son album quand elle décide en 2015, de participer à la compétition de chant Airtel Trace Music Star.

Sacrée lauréate nationale, quelques temps après cette victoire, La Kinda sort le titre Je Me Bats Pour Réussir, vous l’aurez compris, elle se fait désormais appeler Shan’L La Kinda. Elle partira au Kenya représenter le Gabon à la grande finale de la compétition, mais ne s’arrêtera hélas qu’en demi-finale.

Elle rentrera au Gabon et retournera en studio pour son album. Le 21 août 2015,vc’est avec un magnifique live acoustique que Shan’L La Kinda sort son premier album intitulé Shan’L Is My Name. Ce bijou de 17 titres, d’une durée totale de 01:02:12 partagé entre rythmes R’n’b, afro pop est une véritable balade musicale très agréable.

On y retrouve des titres comme Je me bats pour réussir, Où est le gars? et Better Think qui ont connu un franc succès et dont on a pu voir les clips sur les chaines musicales internationales comme Trace Urban, Trace Africa, B.Black etc.

Évoluant désormais en tant qu’artiste solo, Shan’L s’affirme alors comme telle. Elle enchaine les prestations à travers le pays, impose son style et devient une artiste très charismatique avec vidéos de très grande fracture.

Elle est toujours dans les projets et va cette fois-ci prêter sa voix au générique d’une autre compétition Gabon Talent Show aux côtés de son beat maker A2T. Mais il semble que malgré cette évolution, le producteur n’ait pas encore atteint le niveau escompté avec son nouveau poulain.

Ainsi en 2016, soucieux d’élargir un peu plus son univers musical, il décide de l’envoyer en Côte d’Ivoire pour travailler avec label Boss Playa. De cette magnifique collaboration sortira le Hit au rythme afro pop My Love qui est venu asseoir la Notoriété de la Shan’L La Kinda.