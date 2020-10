Sextape Héritier Watanabe et Naomie Mbando : le chanteur reviens sur l’affaire dans son dernier clip

Impliqué dans une affaire de sextape avec la femme d’un député, le chanteur Héritier Watanabe donne une autre et nouvelle version dans son dernier clip. Il cite le nom de Naomie Mbando, et parle de fausses étiquettes dans l’affaire.

Si on peut le dire ainsi, le clip de l’année est enfin sorti et retient toute les attentions. Dans son nouveau single «Désolé», Héritier Watanabe a cité le nom de Naomie Mbando, la fille qui est aperçue dans la sextape du chanteur congolais, il y a un an.

Pour rappel, l’artiste Héritier Watanabe et sa partenaire Naomie Mbando ont été poursuivis et arrêtés le 16 novembre dernier, pour atteinte à la pudeur et proxénétisme. Ils ont été remis en liberté provisoire, le lundi 18 novembre 2019, après avoir passé quelques heures au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK (ex-Makala).

Leur transfert au CPRK était intervenu après instruction de leur dossier au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, où ils ont été entendus par des magistrats. Par ailleurs, après l’éclatement de cette affaire, l’identité de cette femme avec qui, Wata a passé des moments intimes qu’on le voit dans la vidéo, a fait couler encre.

Certains internautes ont renseigné qu’elle était la femme d’un député national congolais et mère de 3 enfants. Mais récemment Héritier Kabeya alias Cosa nostra est revenu sur cette thèse en évoquant notamment que nombreux lui ont collé cette fausse identité.

«Mensonge et montage que Naomie, femme d’autrui, mère de 3 enfants et femme d’un député pour que la base me vomisse», peut-on entendre entre 3’13 et 3’30 dans ce nouvel opus de Watanabe