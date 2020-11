Sextape de l’Excès fuité : sa fiancée réagit en pleure

L’humoriste ivoirien l’Excès a fait fait la urne de tout les médias sociaux la semaine dernière. Suite à la fuite de son sextape, sa fiancée réagit enfin sur le scandale.

Impliqué dans un scandale sexuel sur les réseaux sociaux, Stéphane Sacré alias l’Excès a fini par réagit sur sa page Facebook où il présente ses excuses au public : «Je voudrais tout d’abord m’excuser auprès de ma famille et de tous ceux qui me portent une grande considération», a-t-il dit.

Il a également demander à ses fans de ne pas «s’attarder sur les fausses informations qui circulent à son sujet». Cependant, malgré les élections présidentielle, le sextape du web humoriste Excès continue de fait grand bruit sur la toile.

Mais d’après les dernières nouvelles, in peut croire que sa demande à ne pas s’attarder sur tout ce qui se dit n’est pas passé chez tout le monde, en tout cas pas pour celle qui partage sa vie. En effet, à la grande surprise des internautes, une jeune fille affirme sur les réseaux sociaux qu’elle serait en couple avec le web humoriste.

Et dans une vidéo qu’elle aurait publié sur la toile, la fiancée en pleure et blessée s’est adressée directement en «Cassant des papos». «Excès, tu m’as fait ça? Tu as fait ma dot comme il se doit. On devait se marier en décembre alors que là-bas tu te vends», a dit la jeune fiancée toute en pleure.