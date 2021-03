Sergio Ramos : le défenseur madrilène s’est enfin prononcé sur son venir

Les 5e et 6e journées d’éliminatoire de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022 s’annoncent à grand pas. Dans quelques jours, l’entraîneur des Écureuils du Bénin, Michel Dussuyer sera face à la presse pour dévoiler la liste des joueurs convoqués.

La trêve internationale, s’annonce très proche pour les équipes nationales africaines concernant les éliminatoires de la CAN 2022. Les deux prochaines journées seront très décisives pour certaines équipes comme le Bénin qui va affronter le Nigeria le 27 mars 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo.

En prélude de cette rencontre très palpitante, le manager français des Écureuils du Bénin est attendu très prochainement pour dévoiler la liste des joueurs convoqués. En effet, Michel Dussuyer sera face à la presse ce mardi 16 mars 2021 pour faire connaître son groupe.

C’est après cela que les vaillants Écureuils vont fourrer le sol de Cotonou pour les séances d’entraînement avant de recevoir le géant Nigéria à Porto Novo.

Pour rappel, le Bénin se loge dans le groupe L en compagnie de Lesotho, de la Sierra Leone et du Nigeria. L’équipe nationale béninoise compte 7 points dans sa sacoche et occupe le rang de 2ème derrière le Nigeria (8pts, 1er) et devant la Sierra Leone (3pts, 3eme) et Lesotho (2pts, 4ème).

Point du Groupe L :

Nigeria 8 pts

Bénin 7 pts

Sierra Leone 3 pts

Lesotho 2 pts