Sergio Ramos : le défenseur a décidé de quitter le Real Madrid pour ce club

L’arrière central espagnol semble avoir choisi son avenir et ce serait un autre géant européen. Il met fin à une période de 15 ans avec les Blancs.

L’un des agents libres les plus recherchés au monde en 2021 est sans aucun doute Sergio Ramos. L’arrière central de 34 ans est sur le point de se terminer son accord avec le Real Madrid le 30 juin et il reçoit déjà des offres de nombreux clubs pour le rejoindre.

Ramos est arrivé au Real Madrid en août 2005 pour 27 millions d’euros (32,7 millions de dollars) en tant que l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire à ce moment-là. Aujourd’hui, Virgil Van Dijk a été acquis à près de trois fois ce chiffre.

Depuis son arrivée, Ramos est devenu un emblème du Real Madrid, mais maintenant, il pourrait déménager vers une nouvelle destination et tout recommencer.

Récemment, il avait été en pourparlers avec le Real Madrid pour prolonger son contrat. Son salaire était estimé à environ 12 millions d’euros par an (16,44 millions de dollars).

Le conflit dans la négociation était qu’il voulait un contrat de 2 ans avec le même revenu, et le club lui propose simplement de choisir entre cette prolongation avec une réduction de salaire de 10% ou son salaire souhaité pour un an de plus.

Après avoir refusé les conditions avec le club, Ramos aurait conclu un accord avec le géant anglais de la Premier League, Manchester United. Comme le rapporte le journal anglais The Mirror, René Ramos, le frère et agent de Sergio, conclut un accord pour plus de 14,2 millions de dollars par an, bien que la ligue utilise pour exprimer les salaires par semaine.

S’il se serre la main pour déménager à Manchester, Ramos emportera avec lui plus de 178 sélections internationales (il est en fuite pour être le premier joueur de football masculin à atteindre 200) et cinq titres de la Liga, quatre ligues des champions, une Coupe du monde et deux. Championnats d’Europe.