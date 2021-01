Sergio Ramos : la raison pour laquelle il veut quitter le Real Madrid a été divulguée

L’arrière central espagnol semble sur le point de quitter le club après les derniers rapports sortant de Madrid.

La fin de la saison 2020-21 n’est facile pour aucun club de la Liga espagnole. La compétition de football de haut niveau dans le pays a ses plus grands clubs, Barcelone et le Real Madrid, en grande difficulté pour garder leurs meilleurs joueurs dans l’équipe, tandis que les contrats approchent de leurs fins et que des offres juteuses de transferts gratuits viennent de toute l’Europe.

Le prochain homme à partir pourrait être le défenseur central du Real Madrid, Sergio Ramos, dont le contrat expire le 30 juin. Pourquoi un joueur idolâtré comme très peu d’hommes dans l’histoire du club voudrait-il partir? Bien. C’est très simple: les chiffres.

Les deux parties s’accordent dans un terme, mais pas dans l’autre. Ce sont la durée du contrat et le salaire. Ils sont tous deux disposés à prolonger le contrat jusqu’en juin 2023. On prétend que Ramos est payé 12 millions d’euros par an, ce qui équivaudrait à environ 14,5 millions de dollars. Voilà le problème.

La plus grande émission télévisée espagnole de football, El Chiringuito, l’a confirmé par la voix de l’un des animateurs, le journaliste Josep Pedrerol. Il a déclaré que le président du club, Florentino Pérez, a déclaré au joueur:

«Sergio, si vous réduisez votre salaire de 10%, nous vous proposons deux ans, sinon un seul. La réponse de Ramos a été: «Presi, j’écouterai alors d’autres offres», et il n’y eut plus de dialogue.

A cela, le journal espagnol ABC ajoute que le club a assuré que la crise actuelle avait contraint le Real Madrid à vendre deux joueurs et ne proposerait plus de nouveaux contrats. En plus de collecter des fonds grâce aux transferts, ils doivent se débarrasser de certains gros salaires. L’un d’eux est Sergio Ramos.