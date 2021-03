Sergio Ramos : «Cristiano a perdu et le Real a perdu»

Sergio Ramos évoque le départ de Cristiano Ronaldo. Dans une interview diffusée jeudi sur la chaine Twitch d’Ibai Llanos, le défenseur espagnol est revenu sur le départ de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus en 2018.

En été 2018, la Juventus Turin a officialisé l’arrivée de l’attaquant portugais dans son vestiaire. Cristiano Ronaldo a donc depuis ce jour quitté le Réal Madrid avec qui il a remporté la Champions League pour la Vieille Dame qui reste sans trophée de la C1.

Interrogé sur ce départ, Sergio Ramos a déclaré que c’est les deux parties prenantes de ce transfert qui ont perdu : «Cristiano a perdu et le Real a perdu. Je ne l’aurais pas laissé partir car il est l’un des meilleurs joueurs du monde et ça nous aurait aidé à gagner plus. Ce sont des histoires qui doivent durer toute la vie…»

«On pouvait le voir venir avant la finale à Kiev. Tant que ce n’est pas fait, on continue à espérer qu’il change d’avis mais il a pris cette décision. Pour autant, on ne pourra jamais rien lui reprocher. C’est un joueur déterminant et ces joueurs gagnent le droit de décider [de leur avenir]», a-t-il déclaré.