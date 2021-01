Sergio Ramos a fait exploser Zinedine Zidane et pourrait même quitter le Real Madrid

Le capitaine des Galacticos a fait preuve d’un manque d’engagement, a mis l’entraîneur en colère et pouvait désormais partir.

Sergio Ramos est, depuis ce premier jour de l’année, un joueur capable de négocier avec n’importe quel club du monde pour se déplacer gratuitement courant juin 2021.

Le contrat du défenseur espagnol avec le Real Madrid prend fin au milieu de l’année prochaine. et son avenir n’a pas encore été défini, car il n’a reçu aucune offre de renouvellement.

Le champion du monde joue pour les Galacticos depuis 2005, date à laquelle il a rejoint le club en provenance du Sevilla CF pour 30 millions de dollars. Depuis, j’ai joué 666 matchs, marqué 100 buts et donné 440 passes décisives.

Après une décennie au cours de laquelle il a été l’un des joueurs les plus représentatifs du club, il est peut-être en train de partir.

La presse locale a récemment rapporté que Ramos avait commis un acte indiscipliné qui dérangeait Zinedine Zidane. Le défenseur a été exclu de la liste des joueurs pour le match contre le Celta de Vigo le 2 janvier, accusant d’avoir eu des problèmes d’estomac.

Les fans du Real Madrid sur les réseaux sociaux ont affirmé que cela était dû à ses excès pour célébrer le Nouvel An et que c’était sa responsabilité. Un tel acte peut influencer l’avenir du défenseur, qui a des offres pour avancer dans sa carrière et quitter l’équipe où il joue depuis plus de 15 ans.