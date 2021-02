Sergio Aguero : l’histoire inconnue de sa relation avec la fille de Diego Maradona

Le mannequin d’origine argentine semble avoir rendu son petit ami un peu jaloux après ce qu’elle a publié sur les réseaux sociaux.

On sait que Cristiano Ronaldo a en Georgina Rodriguez l’un de ses meilleurs soutiens. Ils sont ensemble depuis plus de quatre ans et ont élevé trois enfants ensemble, en plus de Cristiano Junior.

Elle s’est rencontrée alors qu’il jouait pour le Real Madrid et qu’elle travaillait dans un magasin de centre commercial de la ville. En plus d’être connue comme le couple de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez mène sa propre carrière de mannequin et d’influenceuse.

Mais elle aime aussi beaucoup danser et a publié des vidéos de différents styles sur ses réseaux sociaux. Mais sans aucun doute, celle qui a eu le plus d’interaction est quand elle danse en twerk.

La vidéo se montrait en train de pratiquer une danse twerk, puis de diriger une leçon de fitness avec deux personnes qui la suivaient. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle aimait prendre soin de son corps et de sa santé.

Et c’est en partie la raison pour laquelle elle aime danser et travailler dur. Cristiano Ronaldo aime aussi s’entraîner, mais qu’en est-il du twerk?