Sénégal : un voleur attrapé et torturé à mort (vidéo)

Sacrilège ! C’est étonnant mais bien réel. Le vigile d’une mosquée surprend deux hommes en pleins rapports s3xuel et alerte la police comme témoin des faits. Les deux gays sont actuellement dans les mains de la justice pour répondre de leurs actes abominables.

La scène s’est passée au Sénégal dans une grande mosquée de Dakar ce dimanche aux environs 3h du matin, où deux gus ont fait irruption techniquement dans un coin sombre du temple de Dieu.

Ce n’était pas pour prié, Non ! C’était pour commettre l’un des horribles actes dont Dieu à horreur et ceci devant lui. C’est trop osé !

Les deux hommes S.S et S.D (29ans), ont été surpris dans une position surprenante. L’un s’était courbé, avant de se mettre carrément à quatre pattes à même le sol dans un recoin sombre. Tandis que le second se tenait debout juste derrière lui et le sodomisait.

Tout ceci à moitié nue, la culotte baissée jusqu’à la cheville. Le vigile de la mosquée témoin vivant de la scène alerte la police de Rebeuss dont les éléments ont débarqué sur les lieux et pris les deux gays sur le fait.

Ils ont été conduit au commissariat de l’arrondissement local et placés en garde à vue où ils continuent actuellement de répondre aux multiples questions des hommes en uniformes.