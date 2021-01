Sénégal : un chauffeur jette de l’acide à la figure de son collègue pour se venger

Soupçonné d’un viol et de deux agressions à caractère sexuel, un homme âgé de 25 ans a été arrêté à Montpellier après une plainte déposée par une victime.

D’après plusieurs médias français qui ont rapporté l’information, la victime est une coiffeuse résidant à Montpellier, dans l’Hérault. Âgée de 26 ans, la jeune femme exerce au domicile de ses clients ou chez elle sur rendez-vous. Elle a été contactée, le mardi 05 janvier dernier par un client pour une coupe.

Arrivé chez elle, le jeune homme s’est montré entreprenant. Malgré que la coiffeuse ait refusé ses vacances, son client l’a embrassé de force, avant de la violer.

Le lendemain, la victime s’est rendue au commissariat pour déposer une plainte contre le client-violeur. Les fouilles dans le passé du suspect ont permis aux policiers de retrouver des plaintes déposées par des jeunes femmes, dont une agression sexuelle en 2019. Par ailleurs, une voisine de 25 ans, qui avait déposé une main courante en 2017 contre lui suite à une altercation, s’est confié aux enquêteurs. Elle a évoqué une agression sexuelle et tentative de viol commises en 2016.

Interpellé et placé en garde à vue, le mis en cause a été déféré au parquet vendredi et devrait être mis en examen pour viol.